Thaiföld bombázza a kambodzsai határvidéket, a tűzszünetről szóló tárgyalások folytatódnak

Kambodzsai katonai állásokat támadott a thaiföldi légierő a két ország közötti vitatott határvidéken. A kambodzsai kormány szerint Thaiföld válogatás nélkül támad civil létesítményeket is, és több ember megsérült a támadásokban.

Kambodzsában homokzsákkal készülnek a bombázásokra Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

A harcok december elején újultak ki, miután a júliusban kötött fegyverszünet véget ért – a felelősséget mindkét ország a másikra tolta. Azóta 41 ember halt meg a harcokban, és csaknem egymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. A harcok a teljes 800 kilométeres határ menti területre kiterjedtek.

A thai miniszterelnök azt mondta, ha mindkét fél elfogadja a feltételeket, aláírhatják a fegyverszüneti megállapodást, és reméli, hamarosan az emberek is visszatérhetnek az otthonaikba. A megállapodás kialakításában Kína és az Egyesült Államok is próbál részt venni. (BBC)