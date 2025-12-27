Harminc év után először született kisbaba egy olasz faluban

Az Olaszország közepén, Abruzzo régióban fekvő Pagliara dei Marsiban idén harminc év után először született kisbaba. Lara Bussi Trabucco márciusi születésével a falu lakossága 20 főre nőtt, de a Rómával körülbelül egy vonalban található településen így is jóval több a macska, mint az ember.

A születése akkora esemény volt, hogy a kislány keresztelőjén macskástól-mindenestől az egész falu részt vett. Akkora ritkaságnak számít egy csecsemő a faluban, hogy mára ő lett a falu a fő „turistalátványossága”.

Bár ez egy viszonylag extrém eset, Olaszország demográfiai válsága egyre súlyosabb. Az országban 2024-ben történelmi mélypontra esett a születések száma: mindössze 369 944 gyermek jött világra. Már több mint 16 éve tart a negatív trend - derül ki az Istat, az olasz statisztikai hivatal adataiból. A termékenységi ráta rekordalacsonyra csökkent: 2024-ben a szülőképes korú nők átlagosan 1,18 gyermeket hoztak világra, ami az egyik legalacsonyabb érték az EU-ban.

A visszaesésnek számos oka van: a munkahelyi bizonytalanság, a fiatalok tömeges kivándorlása, a dolgozó anyák elégtelen támogatása, valamint (más országokhoz hasonlóan) a férfi meddőség növekedése. Emellett egyre többen egyszerűen úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyermeket. Az Istat 2025 első hét hónapjára vonatkozó előzetes adatai további csökkenést jeleznek. Olaszország 20 közigazgatási régiója közül a legnagyobb visszaesést a már eleve ritkán lakott Abruzzóban mérték: január és július között 10,2 százalékkal kevesebb gyermek született, mint 2024 azonos időszakában.

Pagliara dei Marsi csak egy eldugott kis település, mégis jól példázza az országos folyamatot: az elöregedő lakosságot és az egyre üresebb iskolákat, amelyek komoly terhet rónak a közpénzekre, és súlyos gazdasági-társadalmi kihívások elé állítják a helyi, regionális és országos döntéshozókat.

A szülők Lara születése után jogosultak lettek egy egyszeri, 1000 eurós „bababónuszra” és a havi 370 eurós családi pótlékra, előtbbit a Meloni-kormány vezette be 2025 januárjától minden újszülött vagy örökbefogadott gyermek után, a miniszterelnök egyebek mellett ezzel az inzézkedéssel is az általa „demográfiai télnek” nevezett jelenség ellen kíván fellépni.

A legnagyobb nehézséget azonban a gyermeknevelés és a munka összeegyeztetése jelenti számukra. Olaszországban krónikusan elégtelen a bölcsődei és gyermekfelügyeleti rendszer, és Meloni kormánya eddig nem váltotta be ígéretét az intézmények számának érdemi bővítésére. Hasonlóan kihívásokkal telinek ígérkezik Lara jövőbeli iskoláztatása. Pagliara dei Marsiban évtizedekkel ezelőtt volt utoljára tanító, akinek a lakása egyben iskolaként is szolgált. Az egyik közeli településen működik óvoda és általános iskola, de az alacsony születésszám miatt országszerte zajló iskolabezárások fényében kérdéses, hogy hosszú távon lesz-e elegendő gyerek az intézmények fennmaradásához. (Guardian)