Kilenc palesztint tartóztattak le Olaszországban a Hamász finanszírozása miatt

A Hamász iszlamista terrorszervezet finanszírozásának gyanújával letartóztattak kilenc palesztint Olaszországban, köztük egy szervezet elnökét – jelentette be az olasz rendőrség.

A letartóztatottak között van az Olaszországi Palesztin Szövetség (Api) 62 éves vezetője és a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője is. Az olasz bűnüldöző és terrorizmusellenes szervek közös akciója során Genovában és Firenzében tartóztatták le a gyanúsítottakat, házkutatásokat tartottak és dokumentumokat foglaltak le.

Firenzei otthonában tartóztattak le egy olyan férfit is, aki a közösségi oldalain a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak az egyenruhájában és jelvényeivel, valamint fegyverekkel mutatkozott.

Az Ezzeddin al-Kasszám Brigádok, azaz a Hamász szélsőséges palesztin mozgalom katonai szárnyának tagjai 2004-ben. Fotó: Ashraf Amra / Anadolu Agency

Silvia Carpanini genovai államügyész nyilvánosságra hozta a több mint 300 oldalas nyomozati anyagot, amely szerint az Olaszországi Palesztin Szövetség és a hozzá kapcsolódó jótékonysági szervezetek, amelyek a palesztin nép iránti szolidaritás jegyében pénzt gyűjtöttek, valójában a Hamászt finanszírozták. Az államügyész közlése szerint az adományok 71 százaléka nem a palesztin lakosság megsegítését szolgálta, hanem közvetlenül vagy közvetetten a Hamász kasszáiba került. Az olasz hatóságok 7 280 000 euró útját tudták végigkövetni a terrorista szervezetig. Az Api és társszervezetei működésével kapcsolatban már több vizsgálat indult az utóbbi húsz évben, és ezek során kiderült, hogy többek között az öngyilkos merénylők családjainak utaltak át pénzt. Az Api kapcsolatban állt a Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában és Nagy-Britanniában működő hasonló palesztin szervezetekkel.

A Hamász fegyveresei egyezkednek a túszok átadásáról a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársaival Fotó: -/AFP

A pénzt „háromszögelt” pénzügyi műveleteken keresztül juttatták célba: banki átutalásokkal vagy más módszerekkel, külföldi székhelyű egyesületek közbeiktatásával juttattak el pénzt Gázában működő szervezetekhez, amelyeket Izrael illegálisnak minősített, mivel a Hamászhoz tartoznak, annak ellenőrzése alatt állnak, vagy más módon kapcsolatban vannak vele.

A vád szerint a támogatás közvetlenül Hamász-tisztségviselőkhöz is került, elsősorban Osama Alisawihoz, aki korábban a Gázai övezetet irányító, de nemzetközileg el nem ismert Hamasz-kormány minisztere volt, és aki több alkalommal személyesen kérte és sürgette az anyagi támogatás nyújtását.

Az utóbbi több mint két évben az Api minden hétre tüntetést szervezett az olaszországi nagyvárosok utcáin a palesztinok mellett. A most elrendelt letartóztatást az indokolta, hogy a telefonos lehallgatások szerint Mohammad Hannoun, a szervezet elnöke távozni akart Olaszországból, és Törökországba akarta áthelyezni tevékenységét. (via MTI, Ansa)