Zámbó Krisztián: Betartottam, amit kellett, és ugyanúgy puffadok, ugyanúgy zabálok

Zámbó Jimmy fia, Krisztián a saját példáján keresztül figyelmeztette a követőit a csodaszereket ígérő, megtévesztő reklámokkal kapcsolatban. Az énekes a Tiktokon mesélte el, hogy kipróbált egy fogyókúrás készítményt, de:

„Amint látszik, szart sem ért.”

Az énekesnek már a korábbi tapasztalatai sem voltak jók, és ezúttal akciósan vásárolt 39 ezer forintét kilenc dobozzal, de hét még mindig bontatlanul áll otthon, „mert nem ért egy ruppót sem”. „Arra rájöttem, hogy edzeni kell. Nincsen olyan varázsszer a világon, hogy edzés, sport, mozgás nélkül hatásos legyen” – mondta, felemlegetve azokat a reklámokat, amiken fiatal, kockahasú modellekkel árulják a termékeket. Úgy fogalmazott:

„Nem, nem hatásos. Minden nap éhgyomorra, reggelre megettem rendesen, betartottam, amit kellett, és ugyanúgy puffadok, ugyanúgy zabálok.”

Végül arra jutott, hogy: „Január elsejétől inkább a mozgásra fogok koncentrálni, nem pedig az ilyen hülye faszságokat megvenni.”