Ha úgy érzed, tönkretesz az év vége, az egyáltalán nem véletlen

Tizenöt évvel ezelőtt átlagosan 22 878 forintba került egy karácsonyi és szilveszteri bevásárláskor annak a tizenkét terméknek egy-egy egységnyi adagja, amik alapján kiszámoltuk az év végi ünnepek inflációját. Idén ugyanennek a tizenkét terméknek ugyanekkora adagja összeadva már 90 786 forintba került volna egy átlagember átlagos karácsonyi bevásárlásakor. Vagyis összesítve csaknem négyszeresére nőttek az év végi ünnepek jellemző árucikkeinek az árai. (Máris szólunk, hogy ez nem egy tudományos igényű inflációszámítás, így nem vettük figyelembe azt, hogy egy átlagmagyar decemberi fogyasztási kosarában mekkora súllyal szerepel a fenyőfa, a kenyér vagy a karikagyűrű; nyilván eltérővel. Mi viszont mindenből egy, jellemzően a KSH által megadott egységnyi árat vettünk figyelembe, miközben nyilván nem lehet például egyetlen grammnyi karikagyűrűt venni.)

Ezen a nagy átlagon belül azonban jelentős szórást láttunk: van olyan termék, ami alig több mint másfélszeresére drágult, ugyanakkor öt termék ára nőtt legalább háromszorosára, kettőé több mint ötszörösére a tizenöt év alatt.

Az viszont elmondható, hogy az év végi ünnepek költsége kétszer gyorsabban nőtt, mint a hivatalos infláció.