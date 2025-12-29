Négy karcagi testvér baseballütőkkel és gumilövedékes fegyverrel rontott a haragosukra

A vitarendezés sajátos formáját választotta négy férfi Karcagon: a négy testvér (26, 30, 31 és 35 évesek) egy korábbi konfliktust akart rendezni, ezért december 26-án megjelentek haragosuk házánál.

A kocsiból kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki. Először a szülők mentek ki az udvarra, majd később a fiuk is, mire a négy férfi berontott, és több lövést adtak le rá – az egyik a vállát találta el –, a védelmére kelt édesanyát pedig baseballütővel bántalmazták. Anya és fia 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.

A karcagi rendőrök a bejelentés után elfogták a testvért, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. A nyomozók felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki mindegyiküket, majd őrizetbe vételüket követően indítványozták letartóztatásukat. (via Police.hu)