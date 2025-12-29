Négy karcagi testvér baseballütőkkel és gumilövedékes fegyverrel rontott a haragosukra

A vitarendezés sajátos formáját választotta négy férfi Karcagon: a négy testvér (26, 30, 31 és 35 évesek) egy korábbi konfliktust akart rendezni, ezért december 26-án megjelentek haragosuk házánál.

A kocsiból kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki. Először a szülők mentek ki az udvarra, majd később a fiuk is, mire a négy férfi berontott, és több lövést adtak le rá – az egyik a vállát találta el –, a védelmére kelt édesanyát pedig baseballütővel bántalmazták. Anya és fia 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.

A karcagi rendőrök a bejelentés után elfogták a testvért, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. A nyomozók felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki mindegyiküket, majd őrizetbe vételüket követően indítványozták letartóztatásukat. (via Police.hu)

bűnügy testi sértés baseballütő vitarendezés magánlaksértés karcag gumilövedékes pisztoly