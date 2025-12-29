Pottyondy szexjátékhoz hasonlította az Orbántól kapott karácsonyi ajándékát és bibliai idézettel vágott vissza a miniszterelnöknek

Pottyondy és az ajándéka

Pottyondy Edina friss posztban erősítette meg, hogy tényleg ő kapott karácsonyi ajándékot Orbán Viktortól. Az Orbán-kritikus influenszer ezzel saját bevallása szerint „élete legbizarrabb karácsonyi ajándékát” kapta, ha a „szexjátékokat nem számolja”. Pottyondy azt is elmesélte, hogyan megy az ilyesmi.

„És tényleg én voltam az a rejtélyes Edina, akinek Facebook-posztban dedikált a nemzetvezető” - fogalmazott bejegyzése elején a stand upos. Az előzmény az volt, hogy a miniszterelnök közösségi médiásai december 21-én kiposztoltak egy fotót arról, hogy Orbán keze Orbán Viktor „Másként” című könyvét dedikálja egy közelebbről meg nem nevezett, Edina nevű nőnek, a következő szöveggel:

„Kedves Edina! Az ajánlását viszonzom, boldog karácsonyt!”

A Kéz azt is odaírta, hogy Máté 5,39, ami a következő evangéliumi idézetre utal:

”Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”

A fotó mellé annyi szöveg járt összesen, hogy „Adni jó!” Ha valaki nem kapcsolt volna, a kormányszócső Mandiner azonnal meg is írta, hogy feltehetőleg Pottyondy Edina influenszer a címzett.

Pottyondy friss posztjában először is felidézi, hogy mi indíthatta Orbán a megajándékozására. Az influenszerrel öt nappal azt megelőzően, december 16-án jelent meg interjú a Telexen. Ebben megkérdezték, hogy melyik politikussal olvastatná el büntetésből a nemrég megjelent első könyvét. A válasz szerint Orbánnal, de nem büntetésből, hanem ellenkezőleg:

„Orbán Viktornak ajánlanám, de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen.”

Erre a megjegyzésre reagált a miniszterelnök egy dedikált könyvvel, amit Pottyondy úgy minősít, hogy „a libernyák poloska zizegése eljutott a Karmelitáig, és váratlanul, az eddig megszokott digitális harcosok mocskolódása helyett megkaptam életem legbizarrabb karácsonyi ajándékát, ha a szexjátékokat nem számolom.”

A dolog a friss poszt szerint úgy zajlott, hogy a december 21-i posztolást követő napon Pottyondy kollégáját azzal hívták a Miniszterelnöki Hivatalból, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. „Másnap egy fiatalemberrel érkezett a miniszterelnök úr dedikált könyve. Úgy látszik, a Magyar Postában nem bízik annyira az öreg…” - írja az influenszer-komikus.

Pottyondy reakciója a kapott könyvre:

„Mondjuk én a magam részéről jobban örültem volna, ha a fa alá mondjuk egy új, humánus gyermekvédelmi törvényt rak, vagy a kínaiaknak és a mészárosoknak jutó állami forrásokat átcsoportosítja az egészségügybe és az oktatásba. De persze nem akarok fanyalogni.”

Bejegyzése végén a stand upos az Orbán által odakörmölt bibilai idézetet elemzi a másik orca odafordításáról. Szerinte ezt kétféleképp lehet értelmezni. A valószínűbb értelmezés szerint Orbán „úgy tekint magára, mint az evangéliumi szeretet és békesség megtestesülésére, aki Karmelita Krisztusként az őt kritizáló tevékenységemre válaszként nem a Szuverenitásvédelmi Hivatalt küldi, és ezúttal nem is a digitális harcosokat, hogy hordjanak el mindenféle nemzetáruló ízeltlábúnak, hanem nagy jóságában egy könyvet.”

A másik lehetőség szerinte az, hogy ez figyelmeztetés, hogy Orbán „elvárja, hogy legyek rendes keresztény, és ha pofon csap, vesén rúg, vagy a lábamra lép, akkor ne háborogjak, hanem fordítsam oda a másik arcom, a másik vesém vagy a másik lábam.”

Pottyondy viszonzásul a saját könyvét küldte el Orbánnak, a dedikálásban egy másik bibliai idézetet rejtve el Titus könyvéből, a következőt:

„Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok.”

Mivel már Gyurcsány Ferenc is teológusként nyomul, 2025. utolsó napjaira hivatalosan is kimondhatjuk:

Nincsen remény.

Vagyis csak akkor van, ha figyelembe vesszük, hogy Jóáház király nem is dohányzott, a Királyok könyve szerint mégis az a helyzet, hogy

„Anyjának a neve Hamútal volt”

Nem is beszélve arról, hogy amikor pár szemtelen siheder mindössze annyit mondott az úton csillogó koponyával bandukoló Elizeus prófétának, hogy „Menj föl kopasz!”, a “ Kir 2,24 szerint