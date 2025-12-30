Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt

Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige, magyarul Dél-Tirol megyei Aurina-völgyben. A balesetben a férj meghalt, a felesége viszont sértetlen maradt. A házaspár a Riesernock-hegyen túrázott, amikor a lavina lezúdult.

Az események elsődleges rekonstrukciója szerint a magyar túrázó pár az Arthur Hardegen-ösvényen tért vissza a völgybe, amikor mintegy 2500 méteres magasságban lavina indult. Ez az 52 éves férfit körülbelül 200-300 méterre magával sodorta, míg a feleségét csak súrolta, ő lényegében sértetlen maradt.

Valle Aurina

A hatóságokhoz délután öt óra körül érkezett riasztás. A hegyi mentőcsapat helikopterrel indult a helyszínre. Mire a csendőrség és a tűzoltóság is eljutott oda, a férfi már nem élt. Az Aurina-völgy jelenleg egyike azon kevés területnek Dél-Tirolban, amelyet vastag hótakaró fed, ezért sok síelőt és túrázót vonz. (MTI)