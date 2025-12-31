A német kancellár szerint 2026 a béke éve lehet, de egyre világosabb, hogy Oroszország egész Európát veszélyezteti

Egyre világosabban látjuk, hogy Oroszország Ukrajna elleni támadása egy olyan terv részét képezi, amely egész Európa ellen irányul – többek között erről beszélt a szilveszter kora este közzétett újévi beszédében Friedrich Merz. Példaként említette erre, hogy már most is „naponta érik szabotázsakciók, kémkedés és kibertámadások” Németországot.

Friedrich Merz Fotó: Florian Gaertner/dpa Picture-Alliance via AFP

Noha a német kancellár hangot adott a reményének, hogy 2026 az az év lehet, amikor „Németország és Európa új erővel ismét felveheti a béke, a szabadság és a jólét évtizedeinek fonalát”, azt is hozzátette: „biztonságos országban élünk (...) de hogy ez így is maradjon, Németországnak javítania kell elrettentő képességein”, hiszen az, ami Ukrajnában történik, „nem egy távoli háború, amely nem érint minket”. Ráadásul azzal is szembe kell nézniük, hogy átalakul az Egyesült Államokkal folytatott partnerség is, amely sokáig a legmegbízhatóbb biztonsági garancia volt. „Nekünk, európaiaknak ez azt jelenti, hogy az érdekeinket még erősebben és saját erőből kell megvédenünk, képviselnünk”.

Merz szerint 2026 egy „új kezdet pillanata” lehet, amihez „bíznunk kell önmagunkban, bátorságunkban és tettrekészségünkben”. A német kancellár szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az emberek ne hallgassanak a „vészmadarakra és a pesszimistákra”.