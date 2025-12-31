Filmbe illő óriási bankrablás volt Németországban, 30 millió eurónyi érték tűnt el széfekből az ünnepek alatt

A karácsonyi hosszú hétvégét kihasználva törhettek be egy gelsenkircheni Sparkasse széftermébe a bankrablók, akik hatalmas vagyont zsákmányoltak. Az első, még kedden megjelent hírek szerint a takarékpénztár páncéltermében több mint 3200 széfet törtek fel – ez az összes ott lévő trezornak több mint kilencven százaléka –, és körülbelül 2500 ügyfelet károsítottak meg.

Fotó: screenshot

A nyomozóhatóság tájékoztatása szerint a tettesek mintegy 30 millió eurónyi – átszámolva 11,5 milliárd forintnyi – zsákmányra tettek szert. Ha nem is klasszikus bankrablásról van szó, az okozott kár alapján az eset a világ tíz-tizenkét legnagyobb bankrablása közé tartozik. A legnagyobb bankrablást egyébként a hivatalos nyilvántartások szerint Szaddám Husszein követte el, amikor 2003 tavaszán, az iraki háború előestéjén kiüríttette a fiaival az iraki nemzeti bankot, közel 920 millió dollárt értékű pénzt elszállíttatva onnan – a listán nem szerepel a Magyar Nemzeti Bank unortodox, alapítványos trükkel eltüntetett több százmilliárd forintos története.

Visszatérve a gelsenkircheni rablásra: az akció nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy bár a nyomait hétfő hajnalban fedezték fel, amikor az épületben megszólalt a tűzriasztó, de az első összesítést az okozott kárról csak kedden közölték. A bankrablók egy parkolóházon keresztül jutottak be az épületbe, ahol a Sparkasse is működik, majd ott a széfterem falát egy különleges fúróeszközzel bontották meg.

Ez a parkolóházas akciórészlet hagyta az eddig leginkább kézzelfogható nyomot is utánuk: egy térfigyelő kamera felvételét. A videó szerdán eljutott a Spiegelhez, és a német lap forrásellenőrzés után közzé is tette a rövid videót. A felvételen maszkos személyek láthatók, valamint egy fekete kombi – ezt Hannoverben lopták el korábban – és egy kis fehér furgon.



