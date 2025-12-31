Felpuhították, majd törvénnyé formálták a klubok bezárását is lehetővé tevő novemberi drogrendeletet

A kormány döntése alapján visszavonták azt a novemberi kormányrendeletet, ami lehetővé tette a rendőrség számára azoknak a helyeknek az ideiglenes bezárását, ahol kábítószer-kereskedelmen kapnak valakit. A döntésről szóló határozat Orbán Viktor aláírásával jelent meg a december 29-ei Magyar Közlönyben.

A rendeletben megfogalmazott rendelkezések azonban – felpuhítva – december 22-én megjelentek törvény formájában. A jogszabály szerint a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelem, kábítószer készítésének elősegítése, tudatmódosító anyaggal visszaélés vagy teljesítményfokozó szerrel visszaélés elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

A rendőrség azonban figyelembe veszi a klub üzemeltetőinek jó- vagy rosszhiszemű magatartását, együttműködését és megelőző intézkedéseit. A klubot pedig csak akkor lehet ideiglenesen bezárni, ha az említett bűncselekmények miatt másodszor indult büntetőeljárás.

A novemberi kormányrendeletben a miniszterelnök elrendelte, hogy a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el. Emellett előírta azt is, hogy az üzlet közforgalmú bejáratainak mindegyikére jól láthatóan ki kell írni, hogy milyen bűncselekmény miatt záratták be a helyet.

Fotó: PANCAKE PICTURES/Connect Images via AFP

Horváth László drogügyi kormánybiztos a novemberi szigorítást azzal indokolta, hogy számos nyomozás szálai vezettek „drogfészkekhez”, és „a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen”.

A novemberi rendeletről és a klubok tervezett reakcióiról ebben a cikkben írtunk bővebben.

(Cikkünket megjelenés után a törvényi háttérrel bővítettük, az eredeti címét is ennek megfelelően frissítettük.)