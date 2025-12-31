Kamilla királyné először beszélt arról nyilvánosan, hogy tinédzserként átélt egy szexuális támadást

Egy, a nők elleni erőszakról szóló rádióbeszélgetés részeként Kamilla királyné először beszélt nyilvánosan arról, hogy tinédzserként egy vonaton egy szexuális erőszak kísérletét küzdötte le. A BBC Radio 4 Today szerdai adásában elhangzott beszélgetésben Kamilla felidézte, hogy egy vonaton utazott, könyvet olvasott, amikor „ez a fiú vagy férfi megtámadott”. Azt mondta, hogy megvédte magát, és hogy főleg dühöt érzett, „annyira dühös” volt – írja az interjút idézve a Washington Post.

Kamilla brit királyné Fotó: KIN CHEUNG/AFP

Emlékezett arra, hogy amikor leszállt a vonatról, az édesanyja azt kérdezte: „Miért áll égnek a hajad?”, és azt, hogy „Miért hiányzik egy gomb a kabátodról?”

Noha maga a királyné először beszélt nyilvánosan a támadásról, arról már korábban lehetett tudni egy könyvből, Valentine Low, a Times of London korábbi királyi tudósítója idén megjelent „Power and the Palace” című kötetéből. Abban az állt, hogy Kamilla 16 vagy 17 éves volt a támadás idején. Amikor a férfi hozzáért, dulakodni kezdtek, majd a cipőjével eltalálta a támadót annak ágyékán. A könyv szerint Kamilla értesítette a rendőrséget, és a férfit letartóztatták, amikor a vonat megérkezett a londoni Paddington állomásra.

Kamilla régóta kampányol a családon belüli és szexuális erőszakkal kapcsolatos tudatosság növeléséért. A királyné az adásban John Hunttal, a BBC munkatársával és annak Amy nevű lányával beszélgetett. Hunt feleségét, Carolt, illetve a másik két lányukat, Louise-t és Hannah-t 2024 júliusában ölték meg családi otthonukban, a gyilkosságot Louise volt partnere követte el. Kamilla azt mondta, hogy a Hunt család történetének meghallgatása bátorította arra, hogy megszólaljon.

De a brit királyi család 2025-ben egyébként is fokozott nyitottságot mutatott, bár a saját feltételeik szerint arra, hogy személyes ügyekről beszéljen. Egy nemrégiben közzétett videóüzenetben Károly király például beszámolt egészségi állapotáról, mondván, hogy az új évben csökkenni fog a rákkezelése. Az ilyen őszinteség óvatos elmozdulást tükröz az uralkodók személyesebb szerepfelfogása felé, amely elképzelhetetlen volt a királyi család korábbi generációitól.

