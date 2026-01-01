Átmeneti enyhülés után tovább fogunk fázni

Nem marad velünk sokáig az újévi hó. Egy melegfrontnak köszönhettük a mostani havazást, ám a front mögött enyhébb légtömegek áramlanak fölénk, így a lehullott hó a magasabb hegycsúcsok kivételével olvadni fog.

Pénteken újabb csapadék érkezik, a csúcshőmérséklet 1-8 fok lesz, de a sapkát-sálat még nem kell elpakolni: hétvégétől a térségünkben hullámzó frontrendszer hideg oldalára kerülünk, tartósan hideg időszak veszi kezdetét. Vasárnap még csak pár helyen, hétfőtől már többfelé egész nap fagyhat.

A hajnalok ismét egyre fagyosabbak lesznek, megjelennek majd a -10 fok alatti minimumok. A jelenlegi számítások szerint hétfőtől ismét van esély havazásra, ám ennek területi kiterjedése és mennyisége most még bizonytalan. (Időkép)