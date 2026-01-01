Donald Trump is kommentálta George Clooney francia állampolgárságát

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ahogy mi is megírtuk, George Clooney és felesége, Amal Clooney francia állampolgárságot kapott, amit az amerikai elnök sem hagyhatott szó nélkül. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán a tőle megszokott stílusban a következőket posztolta:

„Jó hír! George és Amal Clooney, minden idők két legrosszabb politikai jövendőmondója hivatalosan is Franciaország állampolgárai lettek, amely sajnos súlyos bűnözési problémákkal küzd, köszönhetően a bevándorlás abszolút borzalmas kezelésének.”

(ANDREAS SOLARO / AFP)

George Clooney régóta a Demokrata Párt ismert és fontos támogatója. 2024 júliusában nagy visszhangot kiváltó véleménycikket jelentetett meg a New York Timesban, amelyben arra szólította fel Joe Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől, miután katasztrofálisan szerepelt a Trump elleni tévés vitában. Kevesebb mint két héttel később Biden vissza is lépett az elnökválasztási versenytől. Trump erre az epizódra is utalt bejegyzésében, Clooney politikai ítélőképességén gúnyolódva. „Emlékeznek, amikor Clooney … egy adománygyűjtőn kidobta Joe-t, majd átállt egy másik zseniális jelölt oldalára, Jamala(K!) (…)” – írta Trump, aki Clooney filmes karrierjéről is megoszotta sommás véleményét: „Clooney több figyelmet kapott a politikával, mint a nagyon kevés és teljesen középszerű filmjeivel. Soha nem volt igazi filmsztár, csak egy átlagos fickó, aki folyamatosan panaszkodott a politikában a józan ész hiányára” – fogalmazott Trump. (Politico)

külföld Joe Biden franciaország demokrata párt george clooney Donald Trump amal clooney truth social
Kapcsolódó cikkek

George Clooney francia állampolgár lett, de egy francia miniszter szerint ez nem jó üzenet

Ugyanis most szigorítják meg a nyelvtudási kötelezettséget, Clooney meg elég gyengén tud franciául.

Fődi Kitti
CELEB