Drága buli: másfélmilliárdos kárt okozhatott egyetlen szilveszteri rakéta

Másfélmilliárdos kárt okozhatott egyetlen eltévedt szilveszteri rakéta: egy mosonmagyaróvári raktárépület gyulladt ki, amelyben körülbelül 3000 köbméter éghető szigetelőanyagot tartottak - számolt be róla az RTL Híradó.

A tűz több szomszédos raktárépületre is átterjedt és a közelben levő lakóépületeket is veszélyeztette, autók, garázsok, műhelyek is felgyulladtak, a környéken élőket ki kellett menekíteni. A 30 méteres lángokkal égő tűz eloltásán 16 település tűzoltói dolgoztak.

Mára beindult a helyi katasztrófaturizmus, sokan próbálták megnézni, mi maradt a tűz után.