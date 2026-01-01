Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A gyermekkorú szerző és egy marha nagy lárva Grafika: Szily László / 444

Te kutya - mondaná az őszinte olvasó, ha merné, így én mondom helyette: a 444 vadonatúj hangoskönyv-podcast sorozatában én, Szily László ugatom el, vagyis olvasom föl az Idegtartás című könyvemet, mivel a te agysejtjeidet már annyira legyalulta a mesterséges intelligencia, hogy lustább vagy olvasni, mint egy jóllakott manul, úgyis mint pusztai macska. A könyv a házi-, hobbi- és társállatokról szól, és arról, hogy az emberek milyen vicces és változatos módokon tudják megnehezíteni, néha direkte tönkretenni a saját életüket pár rosszul megválasztott háziállattal. A lakásuk bűzlő trágyadombbá változtatásáról nem is beszélve.

A sorozat első három része ingyenes, a teljes könyvet viszont csak az előfizetők hallgathatják meg, úgyhogy a cukinak és veszélytelennek tűnő, de kurva idegesítő módon egész éjjel a fogait köszörülő degu helyett vegyél inkább egy darab 444-et. Mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot! És lehet, hogy néha hülyeséget írunk, de garantáltan nem vizelünk az ágyadba és nem hozunk ajándékba félig kibelezett egeret.

Grafika: Szily László / 444

A könyv se rossz, de a legjobbak benne az illusztrációk. Ezt elfogulatlanul mondhatom, mert ezeket is én csináltam. Micsoda műfaji határátlépés: a podcast leírásában megtalálod a rajzaimat. A 140 évesnél öregebbeknek üzenem, hogy a könyv papírból összeragasztott, téglalap alakú tárgy formájában is kapható erre a linkre kattintva.

A fizetőfal után meghallgatható a 4. fejezet is, a többi pedig hamarosan érkezik a 444-re.