Szigligeten idén is nekirohantak a jéghideg Balatonnak az emberek

Idén is megrendezték a szigligeti strandon a már hagyományossá vált újévi fürdőzést, amelynek keretében a legelszántabb polgártársaink a fagypont körüli vízhőmérsékletű Balatonban merültek egyet.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Az újévi csobbanásra egyébként bárki jelentkezhetett, de csak azok vehettek részt a mártózáson, akik a helyi orvosi vizsgálaton erre engedélyt kaptak.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A cél: a Balatonban levő feldíszített fenyőfát kihozni a vízből, ezt évek óta december 24-én viszik be a tóba.

A fenyő. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Egyébként nem csak a Balatonban rendeztek újévi jeges fürdőzést, hanem például Esztergomban vagy Ráckevén is.