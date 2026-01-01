Szilveszterkor leégett a népszerű amszterdami turistalátványosságnak számító Vondelkerk templom

Szilveszter éjjel hatalmas tűz tört ki Amszterdamban, amikor éjfél után nem sokkal kigyulladt a város egyik fontos műemlékeként számontartott és népszerű turisztikai látványosságnak számító Vondelkerk templom. A lángok gyorsan átterjedtek az 1880-ban épült templom tetejére, a torony össze is omlott. A tűzben megsemmisült a középső rész egy része és a tetőszerkezet nagy része is, de az oldalfalak állva maradtak, és a hatóságok szerint már nincs veszélye további omlásnak.

Fotó: LAURENS NIEZEN/AFP

A helyszínre kivonuló tűzoltók munkáját nehezítette az erős szél, amely izzó törmeléket és szikrákat sodort a környező utcák felé, emiatt csak január elsején délelőtt tudták megfékezni a tüzet. A környéket lezárták, és mintegy 90 lakásban ideiglenesen az áramot is kikapcsolták.

Fotó: KOEN VAN WEEL/ANP via AFP

A tűz pontos oka egyelőre nem ismert. A rendőrség és a tűzoltóság vizsgálata csütörtökön indul, és akár hetekig is eltarthat. A tűzeset az újévi ünneplés idején történt, amikor sok helyen használtak tűzijátékot a városban, ezért a helyi sajtó és a közösségi oldalak egy része nem zárja ki, hogy egy eltévedt petárda vagy rakéta okozhatta a katasztrófát.