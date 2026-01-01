Többen meghaltak, mikor robbanás történt egy svájci síközpontban

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Többen meghaltak és megsérültek egy robbanásban a svájci Crans-Montana síközpontban - közölte a rendőrség. A robbanás hajnal fél 1 körül történt a turisták körében népszerű Le Constellation nevű bárban.

A robbanás okát egyelőre nem ismeri a rendőrség. A médiában közzétett felvételeken látszik egy lángoló épület, aminek a környékén tűzoltóautó és mentők állnak.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A rendőrség szerint több mint 100 ember ünnepelte az újévet a bárban. Azt egyelőre nem közölték, hogy a robbanásban hányan haltak meg. (BBC)

külföld svájc Crans-Montana robbanás