Többen meghaltak, mikor robbanás történt egy svájci síközpontban

Többen meghaltak és megsérültek egy robbanásban a svájci Crans-Montana síközpontban - közölte a rendőrség. A robbanás hajnal fél 1 körül történt a turisták körében népszerű Le Constellation nevű bárban.

A robbanás okát egyelőre nem ismeri a rendőrség. A médiában közzétett felvételeken látszik egy lángoló épület, aminek a környékén tűzoltóautó és mentők állnak.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A rendőrség szerint több mint 100 ember ünnepelte az újévet a bárban. Azt egyelőre nem közölték, hogy a robbanásban hányan haltak meg. (BBC)