A saját rokona ölt meg egy 69 éves nőt Szatmárcsekén, majd felgyújtotta a házát

Január 1-jén hajnalban egy szatmárcsekei 17 éves fiú azzal hívta fel a rendőröket, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. Miután a katasztrófavédelmisek eloltották a tüzet, a teljesen kiégett házban egy nőt holtan találtak. A 17 éves fiút emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. Az RTL pénteki riportjából kiderült, hogy az áldozat a 17 éves fiú 69 éves, mozgáskorlátozott rokona volt.

Az áldozat fia szerint anyjára nem sokkal éjfél után támadt rá a fiatal, hogy pénzt szerezzen drogra. A gyilkosság után a gyanúsított több házhoz is bekopogott, hogy hívjanak rá rendőrt, mert megölt valakit. A rendőrség vizsgálja, hogy a gyanúsított részeg volt-e vagy fogyasztott-e valamilyen kábítószert.