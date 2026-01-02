Bajnai előre szólt: a fideszes propaganda tényleg össztűz alá vette, kinevezte Magyar Péter emberének

„Nos, a kockázatok és mellékhatások elkerülése végett kezdjük azzal, hogy nem ismerem a Tisza Párt vezetőit, nem adok nekik tanácsokat, és az általam itt elmondottak kizárólag az én véleményemet tükrözik. Ezt azért vagyok kénytelen hangsúlyozni, mert lehet, hogy a NER-médiában ezt az interjút is megpróbálják majd kiforgatni, konspirációs elméletekbe ágyazni. Ez csak amolyan egészségügyi, mentálhigiénés lábjegyzet volt…”

Ezt nyilatkozta Bajnai Gordon volt miniszterelnök a péntek reggel megjelent HVG-s interjúban, amit szemléztünk is.

Nos, Bajnainak igaza lett, a fideszes világban alig néhány óra múlva már minden arról szól, hogy Magyar Péter=Bajnai Gordon.

Néhány cím az állampárti médiából:

Mandiner: „Bajnai Gordon a Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is” – Menczer szerint egyetlen célja van Gyurcsány utódjának

Mandiner: Előkerült Bajnai Gordon – itt az újabb jel, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti baloldali világ térne vissza

Origó: Bajnai Gordon visszatért – és megint a magyarok pénze a tét

Magyar Nemzet: Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába

Magyar Nemzet: Karácsony és Márki-Zay után most Magyar Péter lett Bajnai Gordon reménye

Magyar Nemzet: A megszorítások miniszterelnöke, Bajnai a Tiszát segíti + videó

Nem újkeletű jelenség ez. A Fidesz mindenkit a Tisza Párt emberének / szakértőjének / tagjának tart, aki nem ért egyet a Fidesszel. Simonovits András matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár is így járt. Habár semmi köze a Tisza Párthoz és Magyar Páterhez, a propagandamédia hónapok óta azt harsogja, hogy Simonovits a Tisza Párt szakértőjeként megadóztatná a nyugdíjakat. Hogy mindezt hogyan éli meg, arról itt írtunk.