Engem már két vállra fektetett a filmművészet legújabb vadhajtása. Felkészül: Hollywood

A város vezető vérfarkasa, Alfa Killian kénytelen a harmincadik születésnapjáig megtalálni a Lunáját (gyengébbek kedvéért: vérfarkas szerelmét), különben meghal. Szerencsére pont elüt egy lányt az utcán, aki - mit ad isten! - pont a Lunája, de egyben ember is, ráadásul csóró egyetemista, akinek szívbeteg a nagymamája. És még szűz is. Alfa Killian nem rest belezsarolni az elütött, de meg nem sérült lányt a házasságba, és a maradék pár napban, amit együtt töltenek, valahogy egymásba szeretnek. Sajnos Alfa Killian vérfarkas-családja nem nézi jó szemmel a vérfarkas-ember frigyet, ezért az utolsó utáni pillanatban elválasztják a szerelmeseket egymástól. Alfa Killian azért még előtte lefekszik a lánnyal, így életben marad, viszont azt hiszi, hogy a lány a szex miatt meghal (nem passzolnak a méretek, na), aki viszont helyette terhes lesz. Ugrás hat évvel későbbre: bár egy városban éltek mindvégig, az elválasztott szerelmesek csak most futnak egymásba. Fény derül a titkokra, mindenki mindenkit szeretett végig, Alfa Killian és a Lunája, plusz a kis vérfarkasuk boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Happy end.

Vadul hangzik? Akkor ezt figyeld!

A királyi herceg alig pár nappal a koronázási ceremóniája előtt beiratkozik a helyi gimibe, mert oda jár a lány is, akit feleségül kell vennie, hogy az országa ne omoljon össze. Helyette megakad a szeme a lány barátján, aki egy verekedős-motorozós punk srác. Természetesen utálják egymást, de rögtön az első alkalommal amikor összefutnak, megbotlanak, és pont a szájuk ütközik össze egy csókra. A következő pár napban (max. 1 hét, tényleg nem több!) mindenféle dolog történik velük: a gimi kemény srácai bullyingolják őket, a fogát a koronára fenő nagybácsi ármánykodik, az anyakirálynő szintén, és akkor még nem is beszéltük a herceg dilemmájáról, miszerint az igaz szerelmet válassza-e vagy a kötelességet.

Inkább a szerelem felé billen a mérleg, a srácok egy tóban pancsolós jelenet alatt szépen összejönnek, de persze titkolózniuk kell. Aztán valahogy épp a koronázási ceremónián buknak le. De mit tesz isten: bár az őket lebuktató nagybácsi azzal próbál érvelni, hogy az országnak nem lehet meleg királya, a ceremóniára simán besétál pár gimis arc, élükön az egykori menyasszonyjelölttel, szivárványos zászlót lobogtatnak, és megéljenzik a szerelmespárt. Az anyakirálynő levonja a következtetést: a nép meleg királyt akar. Happy end.

Borzalmasnak tűnik, ugye?

A helyzet az, hogy totálisan rákattantam a filmművészet legújabb szenzációjára. Nem tudom nem nézni ezeket a műalkotásokat, és nem vagyok ezzel egyedül.

Miért???

A dolog úgy esett, hogy a TikTokon egyre több hirdetésbe futottam bele, ahol végtelenül rossz filmszerűségek első 15-20 percét lehetett megtekinteni. Aztán persze pont a legizgalmasabb részeknél kellett volna letöltenem egy appot, hogy folytathassam a nézést. Viszonylag sokáig ellenálltam, aztán egyszer csak szembejött egy olyan, amire már igazán nem mondhattam nemet.

A Bound by Honor egy 2014-es könyvszenzáció volt, amit egyébként magyarul is lehet olvasni (Becsület címen), Cora Reilly a szerzője, és az egyik legismertebb maffiás-romantikus regénysorozat első kötete. Ez persze némileg eufemisztikus megfogalmazás: ezek az ún. dark romance kategóriába eső könyvek lényegében nőknek ír szoftpornók (néha nem is annyira szoftak), mindenesetre ez a darab annyira híres, hogy még én is hallottam róla. Viszont meglepett, hogy nem mondjuk a Netflix csinált belőle sorozatot, ahogy a Bridgerton-könyvekből, hanem egy TikTokon reklámozott appon keresztül lehet hozzájutni a mozgóképes változatához.

Így találtam rá a vertical drama műfajára.

Miről van szó?

A vertical drama vagy vertical (mini)series pont az, aminek hívják: vertikális formátumban leforgatott film, kifejezetten mobiltelefonra optimalizálva. A függőleges (9:16) képarány mellett a másik sajátossága, hogy valójában tényleg sorozatról van szó, de nem úgy, mint mondjuk a Dallas esetében: egy-egy darab nagyjából 60-90 részből áll, de minden rész 1-2 perces. Így kapunk egy másfél óra hosszúságú filmet. Az első 5-10-15 rész ingyenes (appja válogatja), ezután viszont fizetni kell érte. Fizetni lehet pénzzel, de figyelemmel is: ha az ember tekintélyes mennyiségű reklámot megnéz, és még néhány egyéb feladatot is elvégez (feliratkozik az app különféle felületeire, meghívja a barátait, minden nap bejelentkezik, elolvas pár szponzorált cikket, stb.), kap pontokat, amiket beválthat egy-egy újabb rész megnézésére. Az elv nagyjából ugyanaz, mint a mobiljátékok esetében, ha sietsz, akkor fizess, ha nem akarsz fizetni, nézz reklámokat orrvérzésig, és akkor is megkapod a sorozatodat.

Maga a műfaj egyébkén Kínából indult világhódító útjára - és nem, ez most nem egy költői túlzás, hanem a realitás, amivel lassan a filmes világ is kénytelen szembenézni.