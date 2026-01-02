18

Öt napos nemzeti gyász Svájcban

külföld
„Öt napos nemzeti gyászt tart Svájc” – jelentette be Guy Parmelin államfő, a csütörtök esti tragédia után. Parmelin a tüzet Svájc történetének egyik legmegrázóbb eseményeként jellemezte, majd hozzátette, hogy szerinte az ország kötelessége arról gondoskodni, hogy ilyen tragédia soha többé ne fordulhasson elő – írja a Guardian.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Több tucat ember halt meg Svájcban, miután éjszaka az egyik síközpontban, a Wallis kantonbeli Crans-Montanában robbanás történt és tűz ütött ki egy bárban. A svájci közmédia szerint a hatóságok kizárták, hogy támadás történt volna. Az olasz külügyminisztérium a svájci rendőrség információira hivatkozva azt közölte, körülbelül 40 ember halt meg. A tűz miatt csaknem 100 ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

A csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség, a nyomozásra hivatkozva egyelőre kevés részletet osztott meg az újságírókkal, a tűzijátékra vagy pirotechnikai eszközökre okozták-e vonatkozó feltételezést sem erősítették meg. A történtekről azonban több videó is elkezdett keringeni a közösségi médiában:

A tragédia miatt az újonnan (konkrétan tegnap) hivatalba lépett svájci államfő elhalasztotta újévi beszédét. Parmelin pénteken öt napos nemzeti gyászt hirdetett, a tüzet pedig Svájc történetének egyik legmegrázóbb eseményének nevezte.

Az államfő szerint az ország kötelessége azokkal a fiatalokkal szemben – akiknek „tervei, reményei és álmai” egyik pillanatról a másikra megszakadtak –, hogy gondoskodjon arról, hogy ilyen tragédia soha többé ne fordulhasson elő.

Csütörtök este több száz ember gyűlt össze Crans-Montanában a kigyulladt bár előtt, hogy néma csendben a dermesztő hidegben, virágokat helyezzenek el és gyertyákat gyújtsanak. Sokan közülük olyanokat gyászoltak, akik még mindig eltűntnek számítanak, vagy súlyosan megsérültek.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A svájci rendőrség figyelmeztetett: napokba, de akár hetekbe is beletelhet, mire minden áldozatot sikerül azonosítani. Az sem világos pontosan, hányan tartózkodtak a bárban a tűz idején, és a rendőrség nem közölte, hány személyt tartanak még eltűntként nyilván.

A kanton főügyésze, Béatrice Pilloud elmondta, hogy jelentős erőforrásokat mozgósítottak annak érdekében, hogy „az áldozatokat azonosítsák, és holttestüket a lehető leggyorsabban visszajuttassák a családokhoz”.

Egy olyan régióban, ahol jelenleg is sok turista síel a pályákon, a hatóságok arra kérték az embereket, hogy a következő napokban legyenek különösen óvatosak. Arra figyelmeztettek, hogy kerüljék el az olyan baleseteket, amelyek további egészségügyi ellátást igényelnének, mivel az orvosi kapacitások már most is túlterheltek.

külföld tűz tragédia nemzeti gyásznap svájc Crans-Montana 18+ robbanás Guy Parmelin
