Öt napos nemzeti gyász Svájcban

„Öt napos nemzeti gyászt tart Svájc” – jelentette be Guy Parmelin államfő, a csütörtök esti tragédia után. Parmelin a tüzet Svájc történetének egyik legmegrázóbb eseményeként jellemezte, majd hozzátette, hogy szerinte az ország kötelessége arról gondoskodni, hogy ilyen tragédia soha többé ne fordulhasson elő – írja a Guardian.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Több tucat ember halt meg Svájcban, miután éjszaka az egyik síközpontban, a Wallis kantonbeli Crans-Montanában robbanás történt és tűz ütött ki egy bárban. A svájci közmédia szerint a hatóságok kizárták, hogy támadás történt volna. Az olasz külügyminisztérium a svájci rendőrség információira hivatkozva azt közölte, körülbelül 40 ember halt meg. A tűz miatt csaknem 100 ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

A csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség, a nyomozásra hivatkozva egyelőre kevés részletet osztott meg az újságírókkal, a tűzijátékra vagy pirotechnikai eszközökre okozták-e vonatkozó feltételezést sem erősítették meg. A történtekről azonban több videó is elkezdett keringeni a közösségi médiában:

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

A tragédia miatt az újonnan (konkrétan tegnap) hivatalba lépett svájci államfő elhalasztotta újévi beszédét. Parmelin pénteken öt napos nemzeti gyászt hirdetett, a tüzet pedig Svájc történetének egyik legmegrázóbb eseményének nevezte.

Az államfő szerint az ország kötelessége azokkal a fiatalokkal szemben – akiknek „tervei, reményei és álmai” egyik pillanatról a másikra megszakadtak –, hogy gondoskodjon arról, hogy ilyen tragédia soha többé ne fordulhasson elő.

Csütörtök este több száz ember gyűlt össze Crans-Montanában a kigyulladt bár előtt, hogy néma csendben a dermesztő hidegben, virágokat helyezzenek el és gyertyákat gyújtsanak. Sokan közülük olyanokat gyászoltak, akik még mindig eltűntnek számítanak, vagy súlyosan megsérültek.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A svájci rendőrség figyelmeztetett: napokba, de akár hetekbe is beletelhet, mire minden áldozatot sikerül azonosítani. Az sem világos pontosan, hányan tartózkodtak a bárban a tűz idején, és a rendőrség nem közölte, hány személyt tartanak még eltűntként nyilván.

A kanton főügyésze, Béatrice Pilloud elmondta, hogy jelentős erőforrásokat mozgósítottak annak érdekében, hogy „az áldozatokat azonosítsák, és holttestüket a lehető leggyorsabban visszajuttassák a családokhoz”.

Egy olyan régióban, ahol jelenleg is sok turista síel a pályákon, a hatóságok arra kérték az embereket, hogy a következő napokban legyenek különösen óvatosak. Arra figyelmeztettek, hogy kerüljék el az olyan baleseteket, amelyek további egészségügyi ellátást igényelnének, mivel az orvosi kapacitások már most is túlterheltek.