Síelők okoztak lavinát a Fogarasi-havasokban

Két síelő indított el nagy kiterjedésű lavinát a Fogarasi-havasokban, a Bilea-tó térségében, írja a Transztelex a Szeben megyei hegyimentő-szolgálat közleménye alapján. A lavina több mint 300 méteren zúdult le, de a síelőknek sikerült sérülés nélkül kimenekülniük.

A megnövekedett lavinaveszély miatt a hegyimentők arra figyelmeztetnek, hogy a hegyre indulók indulás előtt mindig ellenőrizzék a hó- és lavinahelyzetről szóló hivatalos előrejelzéseket, kerüljék az 1800 méter feletti, nem biztosított területeket, és maradjanak a kijelölt útvonalakon.