Vádat emeltek az Anthony Joshua autóját vezető sofőr ellen

A nigériai ügyészség vádat emelt az Anthony Joshua autóját vezető sofőr ellen. A december végi balesetben a nehézsúlyú bokszoló megsérült, két csapattársa pedig meghalt. A sofőrt, Adeniyi Mobolaji Kayodét halált okozó veszélyes járművezetéssel, felelőtlen és gondatlan vezetéssel, a kellő körültekintés nélküli vezetéssel, valamint érvényes jogosítvány nélküli vezetéssel vádolják. Az ügy tárgyalását január 20-áig elnapolták.

Anthony Joshua Fotó: GIORGIO VIERA/AFP

A részben nigériai származású Joshua a háttércsapatába tartozó barátjával együtt utazott a nigériai Ogun State állam egyik főútján, amikor az autó sofőrje egy nagy sebességű, szabálytalan előzés közben elvesztette az uralmat a kocsi felett és egy út mentén parkoló teherautóba csapódott. Az autóban összesen öten utaztak, Joshua két barátja, egyben csapattagja meghalt, ketten sértetlenül szálltak ki, a 36 éves bokszoló kisebb sérüléseket szenvedett. (BBC)