Azonosították a svájci bárban történt tűzeset első négy áldozatát, köztük két 16 éves fiatalt

A svájci rendőrség azonosított négy holttestet az a 40 ember közül, akik szilveszter éjjel vesztették életüket egy svájci síparadicsomban található bárban keletkezett tűzben.

A rendőrség közlése szerint két svájci nő — egy 21 és egy 16 éves —, valamint két svájci férfi — egy 18 és egy 16 éves — holttestét már átadták a családtagoknak.

A Valais kantoni rendőrség közleménye szerint a rendőrök és az Igazságügyi Orvostani Intézet „kiterjedt” munkájának köszönhetően vált lehetővé az azonosítás, miközben a további áldozatok azonosítása továbbra is folyamatban van.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A crans-montanai Le Constellation bárban keletkezett tűz 40 ember életét követelte, további 119-en megsérültek, közölték a hatóságok. Mivel a sérültek közül sokakat már azonosítottak, a családok most gyötrelmes várakozás elé néznek azokkal kapcsolatban, akik továbbra is eltűntként szerepelnek.

Az előzetes vizsgálat szerint a tűz valószínű kiváltó oka az volt, hogy pezsgősüvegekre erősített csillagszórókat túl közel tartották a mennyezethez.

Az azonosított áldozatokról további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Egy olasz tinédzser golfozó volt az elsőként megnevezett áldozat, bár svájci és olasz tisztviselők eddig nem erősítették meg hivatalosan a halálát. (BBC)