Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen

Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a hatóságok annak a svájci bárnak a két francia üzletvezetője ellen, amelyben a szilveszteréjjel kitört tűzben negyvenen meghaltak és száztizenkilencen megsérültek - írja az MTI.

A bár épülete azután, hogy a tűzoltók megfékezték a lángokat. Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bár üzletvezetői ellen „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt indult hivatalos vizsgálat - jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen. A hatóságok pénteken közölték, hogy feltételezésük szerint a pezsgősüvegekben elhelyezett gyertyáktól gyulladt ki a mennyezet hangszigetelő rétege. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e gyertyák használatát a bárban.

A svájci rendőrség ma délelőtt közölte, hogy azonosított négy holttestet az a 40 ember közül, akik szilveszter éjjel vesztették életüket egy svájci síparadicsomban található bárban keletkezett tűzben. A rendőrség közlése szerint két svájci nő — egy 21 és egy 16 éves —, valamint két svájci férfi — egy 18 és egy 16 éves — holttestét már átadták a családtagoknak.