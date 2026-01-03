Izrael máris antiszemitizmussal vádolja New York új polgármesterét

Izrael külügyminisztériuma antiszemitizmussal vádolta New York új polgármesterét, Zohran Mamdanit, miután az visszavonta az előző polgármester, Eric Adams egyik utolsó intézkedését.

„Polgármesterségének legelső napján Mamdani megmutatja az igazi arcát: eltörli az antiszemitizmus IHRA-definícióját, és feloldja az Izrael bojkottjára vonatkozó korlátozásokat. Ez nem vezetés. Ez antiszemita benzin egy nyílt tűzre” — írta az izraeli külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében.

Mamdani visszavonta az Adams féle vezetés idején hozott rendeletet, amely elfogadta a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus-definícióját. Az előző városvezetés szerint ez a meghatározás magában foglalta „Izrael démonizálását és kettős mérce alkalmazását vele szemben” mint a kortárs antiszemitizmus formáit.

Amikor a Forward zsidó lap erről kérdezte, Mamdani elismerte, hogy több zsidó szervezet aggodalmát fejezte ki a definíció elhagyása miatt, ugyanakkor hangsúlyozta: „a zsidó New York-iak védelme kormányzásom egyik központi eleme lesz”.

„A városvezetésemet egy olyan önkormányzat fogja jellemezni, amely könyörtelen elszántsággal lép fel a gyűlölet és a megosztottság ellen, és ezt az egész városra kiterjedően bizonyítani is fogjuk: a gyűlölet minden formája ellen küzdünk majd, beleértve az antiszemitizmus mételyét is, mégpedig valódi források biztosításával a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésére (...)” — mondta az új polgármester.

Zohran Mamdani Fotó: MOSTAFA BASSIM/Anadolu via AFP

Közleményében az Amerikai–Iszlám Kapcsolatok Tanácsának New York-i szervezete (CAIR-NY) üdvözölte az „ellentmondásos és túlzottan tág” IHRA-féle antiszemitizmus-definíció visszavonását, amelyet — állításuk szerint — „gyakran használnak az izraeli kormány rasszizmusának és emberiesség elleni bűncselekményeinek bírálatának elhallgattatására”.

Mamdani hivatala közölte: a döntés célja az volt, hogy „tiszta lappal indulhasson az új városvezetés”. (Guardian)