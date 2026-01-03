Nagyon, nagyon, nagyon hideg lesz jövő héten

Nem viccelek, még mindenki most élvezze ki, hogy nem fagy a takony az orrára a plusz fokokban, ugyanis a jövő héten alulról fogjuk szagolni az ibolyát a 0 fokot.

Például Miskolcon a hét közepére éjszakára -10 és -11 fokig hűl majd a levegő, de napközben sem lesz -5 foknál melegebb. Győrben is -8, -9 fokos éjszakákat jósolnak, de még a magyar Toszkánában, Szegeden is hasonló hőmérsékletek lesznek, miközben a nappali maximum hőmérséklet sem megy majd 0 fok fölé.

Időjárás Miskolcon.

A fővárosban szokás szerint picivel magasabb lesz a hőmérséklet, mint vidéken, de így is durva lesz az idokep.hu előrejelzése szerint. Kedden és szerdán még csak a bevezetés jön: 0 fok napközben, -1, -2 éjszaka. Szerdától viszont nappal is csak -3 fok körül alakul a hőmérséklet, éjjel pedig -5 fok körül.

Ha viszont picit kijjebb megyünk a városból, mondjuk Gödöllőig, ott már sokkal fagyosabb hőmérsékleti viszonyokkal szembesülhetünk. Éjszaka -8, -9 fok is lehet majd a hét közepén.

A jó hír viszont az, hogy keddre 2, szerdára pedig 5 centi havat jósolnak a meteorológusok, ami ilyen hidegben elolvadni sem fog, szóval a bátrak akár szánkózhatnak is a Normafán.