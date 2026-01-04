Egyenlítői-Guineának új fővárosa lett

Egy, a hétvégén kiadott rendelettel a Bioko szigeten fekvő Malabo helyett váratlanul a kontinentális országrészben, erdős területen álló Ciudad de la Pazt nyilvánította a nyugat-afrikai Egyenlítői-Guinea fővárosává Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Afrika egyetlen spanyolajkú országának elnöke. A változást decentralizálási törekvésekkel indokolták. Az eddigi főváros, Malabo és az ország szárazföldi felének legfontosabb városa, Bata is jelentős fejlődésen esett át.

Ciudad de la Paz 2023. április 23-án. Fotó: Wang Ze/Xinhua via AFP

„A féktelen növekedés jelentős kihívásokat teremtett a várostervezésben, terhet jelent az alapszolgáltatásokra, illetve fokozódó regionális egyenlőtlenséget és a közlekedési- és távközlési hálózatok túlterhelését hozta magával” – áll a rendeletben, aminek az indoklása szerint Ciudad de la Paz ugyanakkor lehetőséget nyújt a városbővítésre és a korszerű közigazgatási infrastruktúra megteremtésére.

A helyi média szerint egy évet vesz igénybe, amíg az összes közigazgatási intézményt az új fővárosba költöztetik. Az ország 83 éves elnöke 47 éve került hatalomra, amikor államcsínnyel megdöntötte saját nagybátyját, a független Egyenlítői-Guinea első elnökét. (MTI)