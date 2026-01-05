16 éves fiút késelt halálra egy másik fiú a miskolci játszótéren

Röviddel a gyilkosság után elfogta a rendőrség Miskolcon azt a 17 éves fiatalt, aki vasárnap este egy 16 éves fiút szúrt le egy játszótéren - írja a police.hu.

A miskolci Vörösmarty Mihály úti játszótéren vasárnap este hét körül egy szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított az áldozatot, aki ezután tett néhány lépést, majd összeesett. A fiú ismerősei hívták ki a mentőket, akik életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de a fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A támadó időközben elmenekült, de a rendőrök a bejelentés után negyedórán belül azonosították, majd elfogták a 17 éves fiút, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást ellene, és kezdeményezte a letartóztatását.