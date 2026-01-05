A Manchester United menesztette Ruben Amorimot

Még egy hét sem telt el az új évből, de már két angol sztárklub is megvált a vezetőedzőjétől: négy nappal azután, hogy Enzo Maresca távozni kényszerült a Chelsea-től, Ruben Amorimot is kirúgta a Manchester United.

A portugál edző 2024 novemberében érkezett a Sportingtól, összesen tizennégy hónapig ülhetett a United kispadján, és Marescához hasonlóan az ő távozását is elsősorban az okozta, hogy megromlott a viszonya a vezetőséggel. Amorim vasárnap este a Leeds elleni idegenbeli 1-1 után nyilatkozva már utalt rá, hogy komoly konfliktus van közte és a menedzsment között, ezek után pedig nem meglepő annyira, hogy menesztették.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Tény az is, hogy nehéz sikeresnek nevezni Amorimnak a Manchester Unitednál töltött időszakát: 63 meccsből mindössze 25-öt nyert meg, és a tavalyi szezonban elért 15. helyezés ötven év óta nem látott mélypont a klubnál. A United ugyan eljutott az Európa-liga döntőjébe, és ha ott nyer, a BL-indulás némiképp feledtethette volna a pokoli idényt, de nem így történt, vereséget szenvedett a Tottenhamtől.

A nyáron azonban a klubvezetés rengeteg pénzt, több mint 200 millió fontot költött a keret megerősítésére: jött Šeško, Mbeumo és Cunha is, de a teljesítmény nem javult ugrásszerűen, sőt, Amorim az új idényben is folyamatosan a kirúgás szélén egyensúlyozott, egészen addig, míg októberben egy kisebb győzelmi sorozat meg nem nyugtatta az idegeket. Igaz, utána is becsúszott egy-két nagyobb pofon, legutóbb a sereghajtó Wolves elleni otthoni döntetlen verte ki a biztosítékot a szurkolóknál. Különösen azért, mert azon a meccsen Amorim újra a sokat bírált háromvédős rendszerben küldte pályára a csapatát, holott a klubvezetés és a közvélemény is azt várta, álljanak át a támadóbb négyvédős rendszerre.

A United vezetősége mostanra úgy érezte, nem látható igazi fejlődés, amivel szintén nehéz vitatkozni, tekintve, hogy Amorim teljesítménye messze a leggyengébb a Sir Alex Ferguson távozása óta eltelt időszak United-menedzserei közül, holott egyikük alatt se villogott a csapat. Az is a portugál ellen szólt, hogy látványosan nem bízott a klub híres utánpótlásában, egy alkalommal nyilvánosan le is szólta az akadémisták színvonalát.

A hírek szerint állandó utódot nem nevez ki a klub, hanem megbízott edzőként Darren Fletcher, a klub egykori középpályása irányítja a csapatot a szezon végéig. (via BBC)