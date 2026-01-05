A polgármester eltüntette a háborús plakátokat Mosonmagyaróvárról

Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere még szombaton posztolt arról, hogy eltüntetik a háborús plakátokat a város köztereiről:

Egyértelmű feltételt szabtunk a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor, eltűnnek a harckocsis plakátok Mosonmagyaróvárról. Mosonmagyaróváron nem kívánunk riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni a köztereken. Ennek megfelelően a harckocsis plakátok az elmúlt napokban eltűntek a város közterületeiről. Célunk változatlan: kulturált, a városképhez méltó közterek, nyugodt, megosztástól mentes közhangulat

– írta a polgármester, aki 2024-ben a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület, a Momentum, az MSZP, az MMN és az LMP közös jelöltjeként verte meg a fideszes indulót.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Telexnek hétfőn Szabó azt nyilatkozta, hogy valószínűleg egy nap alatt eltűntek a háborús plakátok a város hirdetési felületeiről, karácsony és szilveszter között körülbelül tíz ilyen plakát került le. Hozzátette, magánterületen lévő hirdetési felületekre nincs ráhatása a városnak, de ő jelenleg nem lát ilyen jellegű hirdetést. A szerződés megkötése most van folyamatban, írta a polgármester, de már most eltűnt minden háborús plakát a hirdetési felületekről. (via Telex)