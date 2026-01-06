A Facebook automatikus beállításai miatt nem lesz látható, ki lájkolja Orbán Viktor bejegyzéseit

A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldaláról eltűnt az az eddig nyilvánosan elérhető adat, hogy kik lájkolják a bejegyzéseit - szúrta ki Halász Noémi, volt momentumos politikus. Halász arra hívta fel a figyelmet, hogy „már pár hete nem látszik, kik reagálnak a miniszterelnök posztjaira, csak és kizárólag azt láthatjuk, ha ismerősünk reagált valahogy a posztra."

A fenti állítást mi is ellenőriztük, és azt találtuk, hogy ha a Facebook alkalmazást számítógépen nyitjuk meg, a hosszas listák helyett valóban összegezve és reakciónkénti bontásban látjuk a számokat, illetve az ismerősök reakcióit. Mobilon egyelőre még lehívható ez az adat, de nem minden készüléken (iPhone-on és Androidon is próbálkoztunk, előbbin még látható, utóbbin már nem).

Ennek az oka valószínűleg nem tudatos manipuláció, mint amire Halász utalt a posztjában. Valószínűbb, hogy a Facebook valamennyi, 1 millió követő feletti oldal esetében automatikusan állította át a bejegyzésekre reagáló felhasználók láthatóságát, legalábbis ez derült ki egy gyors keresésből, illetve ezt tapasztaltuk mi is, miután több nagy követőtáború oldalt is csekkoltuk.

A milliók által követett Euronews English Facebook-oldalán ugyanaz a disclaimer olvasható mint Orbánnál:

"Láthatod, hányan reagáltak összesen erre a bejegyzésre, de csak azoknak az ismerőseidnek a neve jelenik meg, akik reagáltak." Forrás: Facebook

Külföldi közszereplőknél is körülnéztük, ugyanez fogadott Donald Trump Jr. oldalán:

Mivel arra is gyanakodtunk, a Meta ezt csak a politikai tartalmakkal teszi, ellátogattunk az itthon az egyik legnagyobb követőtáborral rendelkező recept- és gasztromagazin, a Nosalty oldalára is:

Ettől még nem kevésbé nagy pofon a közösségimédia-kutatásnak és bármiféle jövőbeli elemzés elkészítésének, ha nem tudjuk ellenőrizni, hogy a lájkok milyen (külföldi? magyar? valódi? kamu?) felhasználóktól érkeztek. Azt azonban nem jelenthetjük ki, hogy ez az átállás Orbán kommunikációs csapata részéről egy tudatos machinálás eredménye lenne.



A változás a hazai politikusok közül egyelőre csak a miniszterelnök 1,5 millió követővel rendelkező Facebook-oldalát érinti, Orbán Balázs, Lázár János vagy az ex-igazságügyminiszter, Varga Judit lájkolóit is gond nélkül lehet még nézegetni.