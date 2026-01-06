Csúnya lyukat ütött az államkasszán a tavalyi harmadik negyedév, 909 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya

A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, ami a GDP 4,2 százalékának felel meg, közölte a KSH kedden. Ez az érték 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal rosszabb az egy évvel korábbinál. A kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága szeptember végén 359 milliárd forinttal volt magasabb, mint három hónappal korábban.

Ezen belül a központi kormányzat hiánya 831,6 milliárd, a helyi önkormányzatoké 19,8 milliárd, a társadalombiztosítási alapoké 57,3 milliárd forint volt a tavaly július-szeptember közötti időszakban. Az egyenleg romlását az okozta, hogy ebben a negyedévben sem tudta a kormány kordában tartani a kiadásokat. A statisztikai hivatal jelentése szerint hiába nőttek a bevételek bőven az inflációt meghaladó mérték fölött, 6,3 százalékkal (529 milliárd forinttal), a kiadások 6,8 százalékkal, 624 milliárd forinttal emelkedett.

Ha az első kilenc hónapot összesítve nézzük, akkor, főleg a jól sikerült második negyedévnek köszönhetően – amikor jelentős osztalékbevételek segítették az államot –, kedvezőbb a kép, mint egy évvel korábban volt. Az első három negyedév összesített egyenlege a kormányzati szektorban mínusz 1219 milliárd forint volt, ami csupán 1,9 százaléka volt a háromnegyed éves GDP-nek.

A KSH jelentése szerint a kormányzati szektor bevétele 27 585 milliárd, kiadása 28 804 milliárd forint volt ebben a kilenc hónapban. A bevételek 2241 milliárd forinttal, 8,8 százalékkal nőttek, részben a már említett, 2024-ben még nem jelentkező egyszeri tételeknek köszönhetően, míg a kiadások 1100 milliárd forinttal, 4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

A teljes kormányzati szektor egyenlege így az első kilenc hónapban a 2024-esnél 1142 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2 százalékponttal kedvezőbb lett.