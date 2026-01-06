Délutántól újra havazhat

„Folytatódik a hamisítatlan téli idő. Átmeneti szünet után a déli óráktól újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik, illetve fölöttünk is erősödik - ez okoz kiterjedt havazást főként a délutáni, valamint az éjszakai órákban” – írta Facebookon a HungaroMet.

Ebből a csapadékzónából már ott is döntően hó várható, ahol eddig inkább a eső esett. Az északnyugati vidékeket kevésbé érintheti ez a csapadékrendszer, arrafelé gyengébben eshet, de máshol a hótakaró jelentős vastagodására lehet számítani szerda reggelig. Napközben nem valószínű, estétől viszont a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az Időkép előrejelzésében azt írta, kedden felhős, borongós idő várható, délutántól egyre többfelé alakulhat ki havazás. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Reggel -4, kora délután pedig 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán egy mediterrán ciklon miatt átmeneti szünetekkel ismét számíthatunk havazásra, többfelé lehet élénk, erős az északias szél, ami hófúvásokat okozhat. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -2 fok között alakul. Napközben mindenhol fagypont alatt maradhat a csúcshőmérséklet, -6 és -1 fok között alakulnak a maximumok.

A közlekedésben továbbra is jelentős fennakadások fordulhatnak elő, a havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, ami a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Az Útinform arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak.