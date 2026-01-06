Délutántól újra havazhat

„Folytatódik a hamisítatlan téli idő. Átmeneti szünet után a déli óráktól újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik, illetve fölöttünk is erősödik - ez okoz kiterjedt havazást főként a délutáni, valamint az éjszakai órákban” – írta Facebookon a HungaroMet.
Ebből a csapadékzónából már ott is döntően hó várható, ahol eddig inkább a eső esett. Az északnyugati vidékeket kevésbé érintheti ez a csapadékrendszer, arrafelé gyengébben eshet, de máshol a hótakaró jelentős vastagodására lehet számítani szerda reggelig. Napközben nem valószínű, estétől viszont a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.
Az Időkép előrejelzésében azt írta, kedden felhős, borongós idő várható, délutántól egyre többfelé alakulhat ki havazás. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Reggel -4, kora délután pedig 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán egy mediterrán ciklon miatt átmeneti szünetekkel ismét számíthatunk havazásra, többfelé lehet élénk, erős az északias szél, ami hófúvásokat okozhat. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -2 fok között alakul. Napközben mindenhol fagypont alatt maradhat a csúcshőmérséklet, -6 és -1 fok között alakulnak a maximumok.
A közlekedésben továbbra is jelentős fennakadások fordulhatnak elő, a havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, ami a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Az Útinform arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak.