Első fokon lezárultak a Kovács Gergely és a 444 közötti helyreigazítási perek

A Kovács Gergely hegyvidéki polgármester mai posztjában bemutatott ítéletek nem jogerős ítéletek, fellebbezünk, ahogy tudjuk, ő is fellebbez. Mivel az ítéletek még így is, úgy is változhatnak, annak ellenére sem terveztünk beszámolni róluk, hogy többségében elutasításra került a bíróság által Kovács keresete, azaz a pereket összességében többségében megnyertük.

Most is csak azért írunk róla, mert Kovács közzétett egy, a helyzetet saját szemszögéből bemutató posztot, amit szükségesnek látunk a másik fél, azaz a mi perspektívánkból is megjeleníteni.

Az eddigi peres tapasztalatok alapján elsősorban azt szeretnénk kiemelni, hogy két bíró is bizonyítottnak látta cikkünk egyik lényegi mondanivalóját, azaz hogy Kovács a Tiborcz Istvánnal történt találkozója után leállította az előző időszak korrupciógyanús ügyeinek vizsgálatát.

Azt Kovács maga ismerte el a tárgyaláson, hogy Tiborcz látogatása után leállította Balla Judit munkáját,

ugyanakkor állítása szerint csak véletlen, hogy a két esemény időben egymást követte.

Polgármesterré választása után Kovács egyedül Ballát bízta meg azzal, hogy tárja fel az előző időszak korrupciógyanús ügyeit, erre szabad kezet adott Ballának. Ezt a munkát állította le Kovács. Ennek következménye lett később az, hogy képviselők kezdeményezték egy, a Balla Judit munkáját felváltó átvilágítási bizottság létrehozását, amit aztán a fideszes képviselőkkel együtt szavazva a polgármester megakadályozott, ez pedig feszült helyzetet eredményezett a kerület vezetésében.

A Kovács javára ítélt részekkel nagyobb részt nem értünk egyet, ezért megyünk tovább és fellebbezni fogunk, illetve már meg is tettük például amiatt, hogy a bíróság valótlannak értékelte, hogy Kovács Tiborcz látogatásról senkinek nem szólt. A „senkinek“ nem igaz, mert például szólt róla a kerületben semmilyen pozícióval nem rendelkező, Döme Zsuzsanna IX. kerületi alpolgármesternek, a Kutyapárt társelnökének, valamint Le Mariettának, ügyvédeknek. Viszont a tárgyaláson az összes, kutyapárt frakciójában ülő hegyvidéki képviselő megerősítette, hogy nekik előzetesen nem szólt Kovács arról, hogy hegyvidéki ügyben tárgyalni készül a miniszterelnök vejével.