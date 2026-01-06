Félméteres bozótvágó késsel esett neki egy férfi a munkatársának

Január 2-án este Gyömrőn italozás közben annyira elfajult egy vita két férfi között, hogy az egyikük bozótvágó késsel esett neki a másiknak, számolt be a police.hu.

A két férfi reggel még együtt dolgozott, majd délután alkoholt vettek, és a későbbi elkövető lakókocsijába mentek iszogatni. Közben azonban nézeteltérésük támadt, és kiabálni kezdtek egymással. Ekkor a 45 éves Á. János felkapta az ágyához támasztott, mintegy félméteres bozótvágó kését, és többször megvágta társa fejét és karját. A sérült férfi kimenekült a lakókocsiból, és szólt egy, a közelben lakó barátjának, aki ellátta őt, és hívta a rendőröket is.

A balhét követően az agresszív férfi elmenekült, de a monori egyenruhások még aznap megtalálták Bénye településen, elfogták és előállították.

A Pest vármegyei rendőrök emberölés kísérlete miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Gyanúsítotti kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.