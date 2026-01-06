Megöltek egy 29 éves nőt a XIII. kerületi lakásában

Egy 29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban, számolt be a police.hu.

Két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért 2026. január 6-án délután bejelentést tettek a rendőrségre. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult.