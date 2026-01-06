Több mint 14 millióért eladó a Balatonba beszakadt Hummer

Eladó az a Hummer terepjáró, amely azzal vált országosan ismerté, hogy 2012-ben ráhajtottak vele a befagyott Balatonra Akarattyánál, és annak rendje szerint be is szakadtak. A hirdetést a hasznaltauto.hu-n az Index vette észre.

„Eladóvá vált ia világ leghíresebb Balatoni Hummerje! A kocsi üzemképes és tökéletes állapotban van mindennapi használatra is. Reklám értéke óriási” - írja a tulajdonos a hirdetésben.

A híres incidensről pedig fotókat is mellékelt.

Az autó 14 millió 690 ezezért van hirdetve.