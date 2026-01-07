Februárra halasztották a szülei gyilkosságával gyanúsított Nick Reiner vádemelési meghallgatását, miután ügyvédje visszalépett az ügytől

Szerdán elhalasztották Nick Reiner vádemelési meghallgatását, akit két rendbeli, előre megfontolt emberöléssel vádolnak szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner megölése miatt. A halasztásra azután került sor, hogy ügyvédje kérte leváltását az ügyben – írja a Guardian.

Fotó: MICHAEL BUCKNER/Getty Images via AFP

Miután Alan Jackson ügyvéd kérte, hogy visszaléphessen az ügy képviseletétől, Theresa McGonigle bíró beleegyezett az eljárás februárra halasztásába. A bíró egy kirendelt védőt jelölt ki Nick Reiner védelmére. A 32 éves vádlott ellen a Los Angeles-i bíróságon szerdára tervezett meghallgatáson vádat emeltek volna, és lehetősége lett volna bűnösségéről vallani.

A férfi múlt hónapban került előzetes letartóztatásba. Pár órával azután vették őrizetbe, hogy a világhírű filmrendezőt és színészt, a 78 éves Rob Reinert, valamint feleségét, a 70 éves Michele-t – aki fotográfusként dolgozott – holtan találták Los Angeles környéki otthonukban. A hatóságok szerint a házaspárral a fiuk, Nick Reiner végzett.

Rob és Michele Reiner halálát „többszörös szúrt sérülések” okoztak, és a támadás után perceken belül meghaltak.

Nick Reiner korábban függőségi problémákkal és mentális betegséggel küzdött, és együtt dolgozott apjával a Being Charlie című filmen, ami állítólag részben saját tapasztalatain alapult. A Los Angeles Times értesülései szerint a gyilkosságokat megelőzően – ismeretlen ideig – skizofrénia kezelésére szolgáló gyógyszereket szedett.

Rob Reiner Hollywood egyik legelismertebb rendezője volt, olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Harry és Sally vagy a A herceg menyasszonya. Michele Singer Reiner producerként és fotográfusként dolgozott; egyik legismertebb munkája Donald Trump portréja volt, amely a The Art of the Deal című könyv borítóján szerepelt. Mindketten ismerten liberális ügyek elkötelezett támogatói voltak.

Nick Reiner elítélése esetén halálbüntetés vagy feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.