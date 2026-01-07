Öt év alatt 228 milliót szívott ki a fideszes Papcsák cége az Uzsoki kórházból, érdemi munkavégzés nélkül

Öt év alatt 228 millió forintot számlázott ki a fideszes Papcsák Ferenc cége az Uzsoki kórháznak, lényegében bármiféle elvégzett munka nélkül - derül ki Hadházy Ákos friss fb-posztjából. A politikusnak mostanra sikerült kiperelnie az adatokat a Transparency International segítségével.

Magát az Uzsokiban bevezett VIP-rendszert is Hadházy buktatta le annak idején. Ennek az volt a lényege, hogy a kórház létrehozott egy VIP-részleget, ahol piaci árak fejében lehetett műtétet vásárolni, a várólistás időkhöz képest jóval rövidebb várakozási idővel. Papcsák cége, mint kiderült, annyi „munkát végzett”, hogy a kórház épületében bérelt irodahelyiségükben ők szedték be a pénzt a betegektől. Amit persze nem teljes egészében adtak tovább: a frissen megszerzett adatok szerint bő 20 százalékos haszonkulccsal dolgoztak. Az öt vizsgált év alatt 1 milliárd 134 forintot kasszíroztak a fizetős betegektől, amiből 906 milliót kapott a kórház, 228 milliót pedig Papcsák. Az öt év alatt egyébként összesen 595 fizetős műtétet végeztek el, melyek oroszlánrésze, 492 volt ortopédiai operáció.

Hadházy a Papcsák-cég és a kórház közötti szerződés megszerzése után jött rá, hogy az egész konstrukció nemcsak a felesleges lépcsőfok, Papcsák bevonása miatt volt büdös. Hanem azért is, mert ezen a VIP-osztályon nem a szabadidejükben dolgoznak az orvosok, hanem mindenki egészségügyi szolgálati jogviszonyban van. Ebből az is következik a képviselő szerint, hogy bár azt nem tudni, hogyan fizetik az orvosokat és a szakszemélyzetet, „tippelni tudok, hogy gyakorlatilag a rendes munkaidejük terhére végzik a fizetős vizsgálatokat és beavatkozásokat is”. Amiből az is következik szerinte, hogy a tb-s betegek várakozási ideje nyúlik még hosszabbra.

Friss posztrjában a független képviselő arról elmélkedik, hogy a nem fizetős betegeknek mennyivel többet kell várakozniuk az Uzsokiban: