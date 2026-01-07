Ritka hegyi gorilla ikrek születtek Afrika legrégebbi nemzeti parkjában

Egy hegyi gorilla ikerpár született a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, a Virunga Nemzeti Parkban – írja a BBC.

A természetvédők szombaton fedezték fel a 22 éves Mafukót, amint újszülöttjeit ölelte. Az anya és két hím kölyke egyaránt jól vannak, egészségesnek tűnnek. A Virunga Nemzeti Parkban legutóbb 2020 szeptemberében fordult elő, hogy gorilla ikrek születtek. Mafuko maga is ikreket szült 2016-ban, de mindkét kölyök egy héten belül elpusztult.

Az ikerszületések rendkívül ritkának számítanak a veszélyeztetett főemlősök körében, az összes születés körülbelül egy százalékát teszik ki, bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre.

A fiatal gorillák teljesen anyjukra vannak utalva, és különösen veszélyeztetettek egy olyan térségben, ahol orvvadászok és fegyveres csoportok is jelen vannak. A park vezetése szerint a következő időszakban fokozott megfigyeléssel és védelemmel igyekeznek biztosítani az ikrek túlélését. Az őrök folyamatosan figyelik a családot, és szükség esetén beavatkoznak.

A konfliktusok sújtotta térségben fekvő Virunga Afrika legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja. Száz évvel ezelőtt hozták létre a hegyi gorillák védelmére, amelyekből kevesebb mint 1100 él még a vadonban. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) szerint az állatok kizárólag a Virungában, valamint a szomszédos Ruanda és Uganda nemzeti parkjaiban fordulnak elő.