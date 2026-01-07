Trump venezuelai partnerei között van a véreskezű, rettegett belügyminiszter is

Diosdado Cabello egy keddi caracasi tüntetésen, "a kételkedés árulás" feliratú sapkában. Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A Reuters információja szerint a Trump-adminisztráció a Maduro-diktatúra egyik legrettegettebb és legkegyetlenebb figuráját, Diosdado Cabello keményvonalas belügyminisztert is az átmenet lebonyolítását intéző, potenciális helyi partnerei között tartja számon. Cabello az elérhető beszámolók és elemzések szerint az elnyomás legerőszakosabb megnyilvánulásait, a kínzásokat, emberrablásokat, megfélemlítéseket és politikai gyilkosságokat koordinálta.

Cabello bizonyos szempontból a diktatúra második emberének számított: több erőszakszervezetnek Maduro elnök mellett csak ő adhatott közvetlen utasításokat, így direkt elrendelője volt a súlyos emberijog-sértések jelentős részének. Az ENSZ tényfeltáró missziójának itt olvasható, 2022. novemberi jelentése szerint például összesen két ember küldhetett közvetlen utasításokat a polgári titkosszolgálat igazgatójának: Maduro elnök és Diosdado Cabello. Az anyag kitér arra, hogy a diktatúra két vezetője konkrét személyek elleni akciókra adott parancsokat, az érintettek között ellenzéki politikusok, újságírók, diákok és tüntetők is voltak. A szöveg a katonai titkosszolgálatot is megemlíti mint olyan erőszakszervezetet, ami fölött Maduro mellett csak Cabello gyakorolt formális hatalmat.

A Reuters szerint az amerikaiak közvetítőkön keresztül megfenyegették Cabellót, hogy ha nem működik együtt a Trump partnereként bemutatott Delcy Rodriguezzel, a Maduro helyetteséből lett ideiglenes elnökkel és nem segít fenntartani a rendet az amerikaiak kívánságának megfelelően, alkalmi szövetségesből célponttá válhat. Hogy miért bánnak vele ilyen kesztyűs kézzel annak ellenére, hogy amerikai körözési listán van és vérdíjat tűztek ki a fejére? Az USA mindenáron próbálja elkerülni, hogy Venezuelában káosz törjön ki és nekik be kelljen avatkozniuk. A keményvonalas Cabello ugyanakkor jó kapcsolatokat ápol a kormánypárti motoros bandákkal, amiket colectivos néven ismernek. Az amerikaiak attól tartanak, hogy ha azonnal elkapnák a belügyminisztert, a colectivók elfoglalnák az utcákat. A politikus a titkosszolgálatokat is akciókra utasíthatná ilyen esetben. Mivel közismerten rossz viszonyban van az elnökké tett Rodriguezzel, az USA meg akarja akadályozni, hogy ténylegesen is ellene forduljon.

Hasonló helyzetben van Vladimir Padrino hadügyminiszter. Őt is körözik és neki is vérdíj van kitűzve a fejére, de mivel ő uralja a fegyveres erőket, most egyszerre fenyegetik és tárgyalnak vele a legalább átmeneti együttműködésről. Azt név nélkül nyilatkozó amerikai diplomaták is elismerték, hogy az együttműködés fejében az ilyen sötét figurák is a szabad elvonulásról próbálhatnak tárgyalni velük.

A Reures szerint az amerikai adminisztráció arra jutott, hogy a Nobel-békedíjas Maria Corina Machado vezette venezuelai ellenzék képtelen lenne fenntartani a rendet. Márpedig Trump prioritása az, hogy az ország olajpiacát úgy tudja megnyittatni, hogy közben ne kelljen beküldenie szárazföldi csapatokat. Trump ezért egy olyan, a CIA által készített ajánlást fogadott el, ami szerint ideiglenes jelleggel Maduro belső körére kéne bízni az irányítást. Amerika attól is tart, hogy ha túlerőltetnék a demokratikus átmenetet, a pixisből kikerülő egykori vezetők puccsal próbálkozhatnának. De az amerikai fél végső célja mégiscsak az, hogy valamikor szabad választásokat tartsanak az országban.

Jellemző ugyanakkor, hogy amikor a névtelenül nyilatkozó amerikai kormányzati szereplők arról beszéltek, hogy mik a kéréseik az ország aktuális irányítóihoz, az elnyomás megszüntetése nem szerepelt ezek között. Ami viszont igen: