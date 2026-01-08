Hárommilliárd euró új hitelt vett fel az állam

Hárommilliárd eurónyi új kötvényt bocsátott ki a magyar állam január 7-én szerdán – írja a Telex az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) sajtóközleményére hivatkozva.

Kétféle kötvényt adtak ki:

kétmilliárd eurónyi 2033-ban lejáró, 4,25 százalékos éves kamatozású kötvényt;

és egymilliárd eurónyi 2038-ban lejáró 4,875 százalékos éves kamatozású zöld kötvényt.

Az ÁKK közleménye szerint a kétmilliárd eurós kötvénykibocsátásból befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogják fordítani, a a másikból befolyó összeget pedig a központi költségvetés zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására költik majd.

Fotó: KARINE PERON LE OUAY/Hans Lucas via AFP

Az Államadósság-kezelő Központ tavaly év végén bejelentette, hogy 2026-ban körülbelül 16 ezer milliárd forint értékű új hitelt tervez felvenni, ebből több mint tízezer milliárd forint idén lejáró hitelek visszafizetésére kell, 5455 milliárd forint pedig az államháztartás tervezett hiányának betömködésére.