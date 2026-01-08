Hárommilliárd euró új hitelt vett fel az állam

Hárommilliárd eurónyi új kötvényt bocsátott ki a magyar állam január 7-én szerdán – írja a Telex az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) sajtóközleményére hivatkozva.
Kétféle kötvényt adtak ki:
Az ÁKK közleménye szerint a kétmilliárd eurós kötvénykibocsátásból befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogják fordítani, a a másikból befolyó összeget pedig a központi költségvetés zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására költik majd.
Az Államadósság-kezelő Központ tavaly év végén bejelentette, hogy 2026-ban körülbelül 16 ezer milliárd forint értékű új hitelt tervez felvenni, ebből több mint tízezer milliárd forint idén lejáró hitelek visszafizetésére kell, 5455 milliárd forint pedig az államháztartás tervezett hiányának betömködésére.