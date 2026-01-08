Itt a magyarázat, hogy miért csak 26 277 forintot kapott a kormánytól Abasár

2025 végén rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásokat osztott szét a kormány 401 településnek. Az egyik szerencsés település Abasár volt, ami összesen

26 277 forintot kapott,

ezt a rendelet szerint az alap-infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére, a közszolgáltatásokra és településüzemeltetésre költhetnek.

A Telex megkeresésére, hogy mégis hogyan jött ki ez az iszonyúan alacsony összeg, és az mire lesz elég, Abasár polgármestere válaszolt. Kazsu Attila a lapnak azt mondta, májusban a településnek járó normatív támogatásból 8,575 millió forintot visszatartott a Magyar Államkincstár az induló Versenyképes Járások Program támogatására. Ezzel Abasár települési hozzájárulás jogcímen a program befizetőjévé vált. Később aztán a falu 8,5 millió forintnyi támogatást kapott a program keretében, azaz összességében ők rosszabbul jöttek ki, és nettó befizetők lettek. A kormány év végén a pályázatban elnyert támogatási összeg és a települési hozzájárulásként elvont összeg különbözetének 35 százalékát fizette vissza az önkormányzatoknak. Abasár esetében így jött ki a 26 277 forint.