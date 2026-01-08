Már amúgy is pattanásig feszült helyzetben lőtt agyon egy nőt az amerikai idegenrendészet embere Minneapolisban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Minneapolisban szerda este nagyszabású virrasztást és felvonulást tartottak annak a 37 éves nőnek az emlékére, akit az amerikai idegenrendészet ügynöke lőtt le.

Csütörtökön már tüntetésen követelték a Trump-kormányzat által a városba rendelt Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) embereinek a távozását a városból.

Az ICE Minneapolisba rendelése politikai döntés volt, az idegenrendészeti akciót szomáliai bevándorlókra célozták. Már ez is eleve feszült helyzetet okozott a városban.

Az ICE munkatársa által agyonlőtt háromgyerekes nő ugyanakkor fehér és amerikai állampolgár volt. Őt Trumpék terroristának próbálják beállítani.

A helyi demokrata politikusok jogos indulatokról beszélnek, de arra kérik a tiltakozókat, hogy ne adjanak ürügyet Donald Trumpnak ahhoz, hogy „tovább fokozza az erőszakot a minnesotaiak ellen”.

„Mit tanítottak maguknak a szülei?”

– kiabálta egy dühös minneapolisi nő az amerikai idegenrendészet, a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei felé, miután szerdán agyonlőttek egy nőt Minneapolisban.

Az esetről készült videók szerint egy ellenőrzés során két szövetségi ügynök megpróbálta rávenni a nőt, hogy szálljon ki abból az autóból, amely részben eltorlaszolta a kereszteződést. J.D. Vance alelnök azt állítja, a nő akadályozott egy jogszerű rendészeti intézkedést. Amikor a kocsi ajtaját megpróbálták kinyitni, a sofőr hátratolatott, majd előreindult. Egy harmadik ügynök ekkor elővette a fegyverét, majd közvetlen közelről három lövést adott le az autó sofőrjére, aki el akart hajtani. A CNN által megvizsgált, oldalról készült videó alapján úgy tűnik, hogy az autó hozzáért a rendőrhöz, aki erre odébb lépett. A helyszínen egy szemtanú szerint egy orvos megpróbált volna segíteni a meglőtt nőn, de az ICE emberei nem engedték neki, hogy odamenjen.

A nőt kórházba szállították, ahol nem tudtak segíteni rajta. A lövöldözés helyszíne körülbelül 1,5 kilométerre található attól a helytől, ahol George Floydot 2020-ban meggyilkolta egy rendőr.

Az ICE által meggyilkolt nő képe egy plakáton Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

Miután a minneapolisi rendőrség átvette az irányítást a helyszínen, az ICE ügynökei elhagyták a területet. Távozásuk közben a járókelők kiabáltak utánuk, és hógolyókkal dobálták meg az autóikat. Az ügynökök valamilyen spray-vel fújták le azokat, akik követték őket, nekik a többiek segítettek kimosni a szemüket. A szemtanúk eztán újabb sípszókat hallottak a közelben – ez annak jele volt, hogy az ICE Dél-Minneapolis egy másik részére vonult át. Több tucat ember indult el a sípszók irányába.

Az áldozat Renee Nicole Macklin Good, egy 37 éves, háromgyermekes anya, aki nemrég költözött Minnesotába. Amerikai állampolgár volt, Colorado államban született, tavaly költözött el Kansas Cityből. A közösségi médiában „költőként, íróként, feleségként és anyaként” jellemezte magát. Volt férje az NBC Newsnak elmondta: Macklin Good szerda reggel iskolába vitte 6 éves fiát, majd jelenlegi partnerével hazafelé tartott, amikor az utcán ICE-ügynökökbe botlottak.

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

„Ma reggel egy ICE-ügynök lelőtte Renee Nicole Goodot, közösségünk egyik tagját. Renee városunk lakója volt, aki ma reggel a szomszédainak segített, és az élete a szövetségi kormány keze által ért véget. Bárki, aki megöl valakit a városunkban, megérdemli, hogy letartóztassák, kivizsgálják az ügyét, és a törvény teljes szigorával felelősségre vonják”

– áll a Minneapolis Városi Tanács közleményében. Jason Chavez, helyi önkormányzati képviselő és a civil ellenállási hálózatok szervezője azt mondta, hogy Good megfigyelőként volt „kint a közösségünkben, mert gondoskodás és szeretet vezette” a bevándorló szomszédai iránt. „Különféle közösségi reagálóink vannak a terepen: figyelik az ICE ügynökeit, segítenek a családoknak a lakbér és az élelmiszer biztosításában, szemmel tartják a környékeinket, és gondoskodnak arról, hogy biztonságban maradjanak, illetve hogy az idegenrendészeti intézkedések ne szakítsák szét a családjainkat” – mondta a helyi médiának az ausztrál ABC szerint.