Nem kell erőlködni, ennél kedvesebb dolog nem lesz ma: hóban kéjelgő állatok

Továbbra is hó borítja az országot, de felejtsük el egy pillanatra a hólapáttal bohóckodó, önmagukat kameráztató politikusokat, a fogvacogtató mínuszokat, a szörnyű baleseteket és hóátfúvásokat!

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Tegnap még csak a nyíregyházi állatkert extázisba esett, azóta a Reutersnek köszönhetően már-már világhírnévre szert tevő jegesmedvebocsairól írtunk, de egyáltalán nem ők az egyetlenek, akik élvezik a havat, és ezzel szebbé teszik mindannyiunk napját. Ehhez nem is érdemes további kommentárt fűzni, jó kattintgatást:

De hogy ne legyünk túlságosan részlehajlóak a Nyíregyházi Állatpark irányába, adjunk teret a győri pingvineknek is:



