Trump szerint önvédelemből lőtt le közvetlen közelről egy 37 éves nőt Minneapolisban az idegenrendészet ügynöke

Szerdán az amerikai idegenrendészet, a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik ügynöke egy ellenőrzés során megölt egy 37 éves amerikai nőt Minneapolisban, körülbelül másfél kilométerre attól a helyszíntől, ahol 2020-ban egy rendőr megölte George Floydot, ami akkor országos szintű tiltakozásokhoz vezetett.

Minneapolisban most is tiltakoznak az eset ellen, az állami iskolákat biztonsági okokból csütörtökön és pénteken zárva tartják.

Fotó: CHRISTIAN ZANDER/NurPhoto via AFP

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) közlése a nőt „belföldi terroristának” tekintik, aki fegyverként használta a járművét, és megpróbált áthajtani az ICE ügynökein, hogy megölje őket. A tárca szerint több ICE-tiszt is megsérült, de teljes felépülésre számítanak. Kristi Noem belbiztonsági miniszter védelmébe vette az érintett ICE ügynököt, azt állítva, hogy az önvédelemből lőtt. A DHS szerint az ügynök „életét féltve, kollégái és a nyilvánosság biztonsága érdekében” adott le önvédelmi lövéseket.

Az esetről megjelent videófelvételek nem teljesen ezt mutatják. A felvételeken az látszik, hogy az SUV hátrálva eltávolodik az ICE-ügynököktől, miközben azok közelednek. Egy ügynök részben az autó előtt áll, amikor a jármű előreindul, majd elhalad mellette. Ekkor az ügynök tüzet nyit, három lövés hallatszik. A videókon nem látható, hogy bármelyik ICE-ügynök megsérült volna. A lövéseket leadó ügynök ezután visszaszáll egy ezüstszínű SUV-ba, amely röviddel később egy piros lámpán áthajtva elhagyja a helyszínt.

Minneapolis polgármestere, Jacob Frey az ügyben tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a helyi rendőrség elsődleges célja az volt, hogy az áldozatot kórházba juttassák, majd eltávolítsák az ICE-t a helyszínről, mert jelenlétük egy eleve nehéz helyzetet tett még problémásabbá. Frey szerint a felvételeken nem látszik, hogy a járművet fegyverként használták volna az ügynök ellen. A polgármester korábban azt is mondta az ICE-nek, hogy „takarodjanak a városból”.

Minnesota kormányzója, Tim Walz szintén bírálta a szövetségi hatóságokat: szerinte hetek óta figyelmeztetett arra, hogy az ICE műveletei közbiztonsági fenyegetést jelentenek az államban.

Donald Trump viszont a Truth Socialön védte meg az ICE-ügynököket. Azt írta, hogy látta a videót, amit „borzalmas volt nézni”. Egy szemtanút „hivatásos provokátornak” nevezett, az áldozatról pedig azt állította, hogy „erőszakosan, szándékosan és kegyetlenül” hajtott rá az ügynökre, aki így önvédelemből lőtt. Trump szerint „nehéz elhinni, hogy az ügynök életben maradt”, de felépül a kórházban. A történteket a „radikális baloldal” rendvédelmi szervek elleni támadásaival magyarázta.

J. D. Vance alelnök hasonló szellemben nyilvánult meg: arról írt közösségi oldalán, hogy az eset egy tragédia volt, de szerinte az áldozat maga felelős a történtekért. „El lehet fogadni, hogy ennek a nőnek a halála tragédia, miközben azt is elismerjük, hogy ez egy saját maga által előidézett tragédia” - írta.

„Ne avatkozz illegálisan szövetségi rendvédelmi műveletekbe, és ne próbálj meg autóval áthajtani a tisztjeinken. Ennyire egyszerű.”

A belbiztonsági minisztérium kedden jelentette be, hogy mintegy 2000 ügynököt vezényelnek Minneapolis és St. Paul térségébe, részben a szomáliai közösséget érintő csalási vádak miatt. Ezekről itt írtunk bővebben.

Az elmúlt négy hónapban az ICE ügynöke legalább kilenc emberre lőttek rá öt különböző tagállamban, és Washington D.C.-ben.