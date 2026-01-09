A miskolci fideszes képviselőjelölt már tudni véli a választás napját, holott a köztársasági elnök még ki sem tűzte azt

Csöbör Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje közzétett egy képet a szórólapjáról, melyen fontos dátumok sorakoznak, úgymint: a DPK miskolci gyűlése, a Békemenet vagy az aláírásgyűjtés kezdetének a napja, és szerepel köztük április 12. is, mint a választás napja.

Fotó: Csöbör Katalin Facebook

A bökkenő csak az, hogy a köztársasági elnök, Sulyok Tamás még nem döntött a választás időpontjáról. Erről egyébként a köztársasági elnök saját hatáskörben dönt, egyeztetés nélkül tűzi ki, és teszi közzé a pontos dátumot a választások napja előtti 70. és a 90. nap között. Ha a választás valóban április 12-én lesz, akkor leghamarabb január 12-én tűzheti ki, és legkésőbb február elsejéig meg kell tennie.

Bár az április 12-i időpontra kormánypárti és ellenzéki politikusok is tényként hivatkoznak már egy ideje, a híresen önfejű és akaratos Sulyok Tamás mindenkit megtréfálhat, ha mondjuk április 19. mellett dönt. Izgalmas napok jönnek tehát.